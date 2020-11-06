В одном из детских садов Калининграда во время прогулки скончался четырёхлетний мальчик.
Трагедия произошла 6 ноября. Как сообщает "Российская газета", группа детей была на прогулке под присмотром воспитателей во дворе детского сада. Одна из воспитателей заметила на горке четырёхлетнего мальчика без сознания. Его доставили в медкабинет детского сада, где врачи констатировали его смерть.
В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.
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