В Калининградском детском саду умер четырёхлетний ребёнок

В одном из детских садов Калининграда во время прогулки скончался четырёхлетний мальчик.

Трагедия произошла 6 ноября. Как сообщает "Российская газета", группа детей была на прогулке под присмотром воспитателей во дворе детского сада. Одна из воспитателей заметила на горке четырёхлетнего мальчика без сознания. Его доставили в медкабинет детского сада, где врачи констатировали его смерть.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.