Двое сахалинцев угнали микроавтобус, отсидели, и снова его угнали

На Сахалине двое мужчин угнали микроавтобус, отбыли за это наказание, освободились и снова его угнали, а позже сожгли.

Как сообщает портал astv.ru, двое пьяных мужчин гуляли по одной из сахалинских деревень, как вдруг заметили микроавтобус, который сразу узнали: ранее они отсидели в тюрьме за его угон.

Один из мужчин предложил приятелю снова угнать этот микроавтобус, второй согласился. В итоге мужчины уехали на машине в соседнюю деревню, а когда вдоволь накатались, подожгли его.

Теперь молодым людям 25 и 30 лет вновь грозит срок за угон этого микроавтобуса: уголовное дело передано в суд.