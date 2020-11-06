На Сахалине двое мужчин угнали микроавтобус, отбыли за это наказание, освободились и снова его угнали, а позже сожгли.
Как сообщает портал astv.ru, двое пьяных мужчин гуляли по одной из сахалинских деревень, как вдруг заметили микроавтобус, который сразу узнали: ранее они отсидели в тюрьме за его угон.
Один из мужчин предложил приятелю снова угнать этот микроавтобус, второй согласился. В итоге мужчины уехали на машине в соседнюю деревню, а когда вдоволь накатались, подожгли его.
Теперь молодым людям 25 и 30 лет вновь грозит срок за угон этого микроавтобуса: уголовное дело передано в суд.
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