Мужчина вышел из тюрьмы и в тот же день напал с ножом на женщину

В Саратове мужчина, освободившись из колонии, в тот же день надругался над женщиной.

Инцидент произошёл в июне этого года. Мужчина напал на 31-летнюю женщину, которая возвращалась с работы, приставил к её горлу нож и надругался над ней.

Правоохранителям удалось отыскать преступника спустя два месяца. Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за разбой.

Как сообщает портал piter. tv, суд приговорил мужчину к пяти годам колонии особого режима.