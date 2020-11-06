В Саратове мужчина, освободившись из колонии, в тот же день надругался над женщиной.
Инцидент произошёл в июне этого года. Мужчина напал на 31-летнюю женщину, которая возвращалась с работы, приставил к её горлу нож и надругался над ней.
Правоохранителям удалось отыскать преступника спустя два месяца. Им оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за разбой.
Как сообщает портал piter. tv, суд приговорил мужчину к пяти годам колонии особого режима.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".