Похороненная заживо женщина провела три дня в могиле и выжила

В китайской провинции Шэньси мужчина заживо похоронил пожилую мать. Женщина провела в могиле три дня, но выжила. Дело было в апреле этого года.

Как сообщает РИА "Новости", 58-летний мужчина похоронил парализованную 79-летнюю мать в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения женщины её невестка обратилась в полицию.

Отмечается, что до того, как потерпевшую обнаружили, она провела в могиле около 70 часов. Женщину доставили в больницу, она переживала из-за того, что её сына могут посадить в тюрьму.

Позже, в сентябре, женщина скончалась. Её сына суд приговорил к 12 годам лишения свободы.