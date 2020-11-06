В китайской провинции Шэньси мужчина заживо похоронил пожилую мать. Женщина провела в могиле три дня, но выжила. Дело было в апреле этого года.
Как сообщает РИА "Новости", 58-летний мужчина похоронил парализованную 79-летнюю мать в заброшенной могиле. Спустя три дня после исчезновения женщины её невестка обратилась в полицию.
Отмечается, что до того, как потерпевшую обнаружили, она провела в могиле около 70 часов. Женщину доставили в больницу, она переживала из-за того, что её сына могут посадить в тюрьму.
Позже, в сентябре, женщина скончалась. Её сына суд приговорил к 12 годам лишения свободы.
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