В Новосибирске уволят медсестру, таскавшую ребёнка за волосы

В Новосибирске отстранили от работы медсестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы, которая таскала за волосы ребёнка в больнице.

В социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как медсестра берёт ребёнка за волосы и с силой бросает на кровать.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время по данному факту проводит проверку Следственный комитет. Кроме того, проверку проведёт совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.