В Новосибирске отстранили от работы медсестру Новосибирской клинической туберкулезной больницы, которая таскала за волосы ребёнка в больнице.
В социальных сетях было размещено видео, на котором видно, как медсестра берёт ребёнка за волосы и с силой бросает на кровать.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время по данному факту проводит проверку Следственный комитет. Кроме того, проверку проведёт совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".