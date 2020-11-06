В Смоленской области во время пожара погибли пять детей

В Ельне Смоленской области во время пожара в частном доме погибли пятеро детей и двое взрослых.

Как сообщает rt. com со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, хозяина сгоревшего дома с ожогами спины доставили в местную больницу.

Отмечается, что личности всех погибших установлены, старшему из детей было 11 лет.

В настоящее время по факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело.