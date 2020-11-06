В Ельне Смоленской области во время пожара в частном доме погибли пятеро детей и двое взрослых.
Как сообщает rt. com со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, хозяина сгоревшего дома с ожогами спины доставили в местную больницу.
Отмечается, что личности всех погибших установлены, старшему из детей было 11 лет.
В настоящее время по факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".