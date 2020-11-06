В Иркутской области 69-летний рыбак провалился под лёд

В Иркутской области 69-летний рыбак утонул в реке, провалившись под лёд. Товарищи пытались его спасти, но безуспешно.

Трагедия произошла в Усть-Илимском районе на реке Чёрная. Мужчина в компании друзей приехал на рыбалку. На расстоянии примерно 100 метров от берега лёд под рыбаком стал хрустеть и ломаться, и мужчина оказался в воде. Пострадавший долго цеплялся за поверхность, но хрупкий тонкий лёд не давал ему это сделать. В итоге вокруг образовалась большая полынья, из которой не было возможности выбраться.

Как сообщает портал irkutskmedia. ru, друзья пытались помочь мужчине, но не смогли этого сделать. Спасатели, прибывшие на место, вытащили из воды уже тело без признаков жизни.