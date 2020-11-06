Посол России в Абхазии опроверг информацию о попытках изнасилования врача из России, приехавшей работать в республике.
Алексей Двинянин на брифинге заявил, что не было ни попытки надругательства, ни самого факта. Как сообщает ТАСС, это подтверждает и российское посольство, МВД республики и администрация президента Абхазии.
Информация о попытках изнасилования врача из России, приехавшей из Екатеринбурга в Гудаутский госпиталь для лечения заболевших COVID-19, появилась в одном из телеграм-каналов.
Алексей Двинянин отметил, что "имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму".
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".