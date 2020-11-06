Посол России в Абхазии опроверг информацию о надругательстве над врачом

Посол России в Абхазии опроверг информацию о попытках изнасилования врача из России, приехавшей работать в республике.

Алексей Двинянин на брифинге заявил, что не было ни попытки надругательства, ни самого факта. Как сообщает ТАСС, это подтверждает и российское посольство, МВД республики и администрация президента Абхазии.

Информация о попытках изнасилования врача из России, приехавшей из Екатеринбурга в Гудаутский госпиталь для лечения заболевших COVID-19, появилась в одном из телеграм-каналов.

Алексей Двинянин отметил, что "имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму".