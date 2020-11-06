В Казани ФСБ провела спецоперацию по ликвидации ячейки запрещённой в России организации террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Удалось задержать пятерых террористов. Как сообщает РИА "Новости", их деятельность была направлена на насильственное свержение власти и образование "всемирного халифата". Отмечается, что члены организации распространяли свою идеологию среди жителей Татарстана, а также вербовали их в свои ряды.
В домах задержанных прошли обыски, у них были изъяты пропагандистские материалы, электронные носители, телефоны.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
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