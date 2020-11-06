В Якутии девятиклассницу, которая родила ребёнка, исключили из школы. В дело пришлось вмешаться прокуратуре и суду.
Домой к школьнице пришла классный руководитель, которая настойчиво требовала от родителей перевести дочь в вечернюю школу, утверждая, что девочка "портит статистику и репутацию" учебного заведения.
Разбираться в ситуации пришлось суду, который установил, что исключение девочки из школы без её согласия нарушает её право на образование. Судья вынес постановление о недопущении подобных нарушений и проведении служебной проверки.
Однако, постановление не было исполнено, и прокуратура возбудила в отношении ответственного лица административного дело, ему назначен штраф.
Как сообщает портал ysia. ru, в настоящее время девочка продолжает обучение в своей школе.
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