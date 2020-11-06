В Барнауле мать в течение восьми лет систематически истязала ребёнка

В Барнауле передано в суд дело в отношении женщины, которая в течение восьми лет истязала собственного сына.

Следствие выяснило, что в 2010 году у женщины родился сын. Спустя три года муж ушёл из семьи, а ребёнок остался с матерью. Начиная с 2012 года женщина систематически била мальчика, запирала его одного в тёмной комнате, выгоняла на мороз без одежды и обуви, а также оскорбляла и унижала ребёнка при посторонних людях.

В декабре прошлого года женщина связала мальчика и несколько часов не давала ему воды и пищи. В это время ребёнок непроизвольно справил естественную нужду, после чего мать вырвала из-под него мокрый плед и положила ему на лицо. При этом женщина снимала происходящее на телефон, а позже разослала видео родственникам.

Как сообщает портал newizv.ru, заявление в полицию подала старшая сестра мальчика. В итоге ребёнка поместили в приют, откуда позже его забрал отец.

К дисциплинарной ответственности привлечён и ответственный сотрудник органов опеки, который в течение восьми лет не замечал происходящего в семье.