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В Словении ковид-диссидентов разогнали водомётами

В столице Словении несколько сотен ковид-диссидентов у здания правительства устроили столкновения с полицейскими.

В Словении ковид-диссидентов разогнали водомётами

Несанкционированный митинг прошёл в связи с ограничениями, введёнными в стране из-за пандемии коронавируса. У правительства собрались несколько сотен человек.

В минувший четверг в Словении продлили ограничения ещё на неделю. В стране обязательно ношение масок на улицах и внутри зданий, запрещены поездки между населёнными пунктами и собрания людей более шести человек. Кроме того, введён комендантский час.

Как сообщает портал gazeta.spb.ru, демонстрантов собрала организованная группа Anonymous Slovenia, люди бросали в полицейских камни и фаеры. В итоге полиция применила водомёты для разгона толпы впервые с 1991 года, когда страна получила независимость. С травмами в медучреждения обратились три человека.

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