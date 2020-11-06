Жительница Москва заказала убийство отца из-за квартиры

Москвичка, не договорившись с отцом о разделе квартиры, заказала его убийство за 1,5 миллиона рублей.

Когда отец и дочь не смогли договориться о разделе квартиры, женщина решила заказать убийство отца и стала искать исполнителя для совершения преступления. Однако, о её планах стало известно правоохранителям.

Оперативники стали контролировать переговоры "заказчицы" и людей, которые исполняли роль киллеров. Она передала им фотографию отца, перчатки и электрошокер .

Тем временем, правоохранители предупредили мужчину о том, что дочь готовит на него покушение и инсценировали его смерть. Как сообщает lenta.ru, женщина заплатила исполнителям 180 тысяч рублей, после чего была задержана.

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.