Самолёт "Уральских авиалиний" потерял трап после вылета из аэропорта Красноярска. Транспортная прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошёл 1 ноября в 02:26 по местному времени. В аэропорту Красноярска после вылета самолёта самолета А-321, который используется для транспортировки грузов, на взлётно-посадочной полосе остался надувной аварийный трап.
Как сообщает РИА "Новости", в момент инцидента пассажиров на борту воздушного судна не было.
Отмечается, что в настоящее время Уральское Межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит проверку, которая взята на контроль транспортным прокурором.
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