Самолёт "Уральских авиалиний" после вылета из Красноярска потерял трап

Самолёт "Уральских авиалиний" потерял трап после вылета из аэропорта Красноярска. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошёл 1 ноября в 02:26 по местному времени. В аэропорту Красноярска после вылета самолёта самолета А-321, который используется для транспортировки грузов, на взлётно-посадочной полосе остался надувной аварийный трап.

Как сообщает РИА "Новости", в момент инцидента пассажиров на борту воздушного судна не было.

Отмечается, что в настоящее время Уральское Межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит проверку, которая взята на контроль транспортным прокурором.