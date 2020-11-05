Под Астраханью участковый применил пистолет против собаки

В Астраханской области участковому пришлось применить табельное оружие против агрессивной собаки, которая несколько дней нападала на людей.

Инцидент произошёл 3 ноября в селе Три Протока Приволжского района. Сообщается, что большая собака породы алабай несколько дней ходила по селу и нападала на местных жителей. Так, животное прокусило руку мужчине, который пытался защитить от пса свою маленькую дочь. Кроме того, собака загрызла хаски одного из местных жителей.

Прибывший на место участковый хотел увезти собаку в степь, но она набросилась на него. Полицейскому пришлось применить табельное оружие.

Как сообщает портал astravolga.ru, сейчас правоохранители устанавливают хозяина собаки.