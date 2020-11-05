В Бурятии пенсионерка не выдержала издевательств сына и убила его

В Бурятии пенсионерка убила собственного сына, который надругался над ней, и много лет избивал её.

Инцидент произошёл в марте этого года. Мужчина отправил свою мать в магазин за алкоголем. Пожилая женщина надеялась, что он выпьет всё и уснёт. После того, как её сын опустошил купленную бутылку спиртного, спать он не стал, и женщина тихо ушла из дома.

Пенсионерка просилась на ночлег к соседям, но везде получила отказ, и ей пришлось возвращаться домой. Там на неё набросился сын. Женщина не стала терпеть издевательств и, схватив нож, ударила сына.

Как сообщает портал topdaynews. ru, родственник систематически насиловал и избивал свою мать с 2011 года.

В итоге суд принял во внимание то, что в момент убийства женщина была в состоянии аффекта, и приговорил её к полутора годам колонии.