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Из Военно-исторического архива пропал ценный документ

Директор Военно-исторического архива Александр Приютов заявил о краже из учреждения ценного исторического документа.

Как сообщают "Известия", заявление в полицию было подано еще 2 ноября. Пропало Высочайшее назначение, приказ государя-императора о назначении нового генерал-губернатора вместо ушедшего в отставку.

Сообщается, что документ могла похитить некая Екатерина Седова, которая летом этого года работала как частные генеолог. Документ был не вшит, а вложен в дело. После того, как Седова сдала дело, сотрудник читального зала обнаружил пропажу документа.

После того, как женщине заявили, что она похитила документ, Седова стала говорить, что невиновна. Однако, момент кражи зафиксировали камеры наблюдения.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

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