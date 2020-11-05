Во Владивостоке проверяют информацию о поедании белок рабочими

В социальных сетях Владивостока появилась информация о том, что рабочие с одной из строек ловят и поедают белок. Полиция проводит проверку.

Очевидцы утверждают, что строители ловят белок и жарят их на углях. Причём, они даже не скрываются от глаз случайных прохожих, и даже наоборот позируют перед теми, кто пытается снять их действия на телефон.

Как сообщает портал primamedia.ru, в настоящее время УМВД России по городу Владивостоку проводит проверку по данному факту, устанавливаются лица, причастные к убийствам животных.