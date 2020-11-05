В Тюменской области во время охоты 13-летний подросток выстрелил в 12-летнего. От полученных ран мальчик скончался.
Трагедия произошла в деревне Вармахли Тобольского района. По предварительной информации, инцидент случился из-за неосторожного обращения с оружием. О произошедшем стало известно из местных СМИ.
Как сообщают "Аргументы и факты", по поручению прокурора области проводится доследственная проверка. Кроме того, на место трагедии прибыли следователи регионального управления Следственного комитета.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...