В Самарской области годовалая девочка умерла, подавившись котлетой

В Самарской области годовалая девочка погибла, подавившись котлетой за завтраком.

Трагедия произошла 4 ноября в Чапаевске. Девочка завтракала и в какой-то момент подавилась котлетой. Родители попытались спасти малышку, но ничего не смогли сделать.

Прибывшие на место медики констатировали смерть ребёнка.

Как сообщает портал topdaynews.ru, в настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту произошедшего.