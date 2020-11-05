В Самарской области годовалая девочка погибла, подавившись котлетой за завтраком.
Трагедия произошла 4 ноября в Чапаевске. Девочка завтракала и в какой-то момент подавилась котлетой. Родители попытались спасти малышку, но ничего не смогли сделать.
Прибывшие на место медики констатировали смерть ребёнка.
Как сообщает портал topdaynews.ru, в настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
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