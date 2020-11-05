В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве 16-летней девушки

В Красноярске задержали четверых мужчин, которых подозревают в убийстве 16-летней девушки.

Труп девушки обнаружили на берегу Енисея в районе Коркинского моста на выезде из города. По подозрению в убийстве задержали трёх красноярцев и жителя пригорода в возрасте от 19 до 23 лет. Как сообщает ТАСС, трое из них ранее уже были судимы.

По версии следствия, убийство произошло 23 октября. Мужчины вывезли погибшую на берег Енисея, где у них произошла ссора. Подозреваемые задушили девушку, затем сбросили её тело в заводь и забросали мусором.

Отсутствие девушки дома заметили органы опеки во время профилактического рейда. Расследование дела продолжается.