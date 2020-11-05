Двух мужчин задержали за сбор грибов в Чернобыле

На Украине пограничники задержали двух мужчин, которые собрали 40 килограммов грибов в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Оба задержанных грибника оказались жителями близлежащих посёлков. Собранные 40 килограммов грибов у мужчин конфисковали, а на самих селян составили административные протоколы.

Как сообщает портал nation-news.ru, кроме того, сотрудники погранслужбы передали информацию о грибниках в полицию, так как они нарушили местный уголовный кодекс. Украинский закон запрещает перемещаться за пределы зоны отчуждения без законного разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения.