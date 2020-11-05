Суррогатную мать из Украины заочно арестовали за торговлю детьми

Басманный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать из Украины по делу о торговле детьми.

В настоящее время Ирина Когут объявлена в международный розыск. Её приговорили к аресту сроком на два месяца с момента задержания на территории России или с момента её экстрадиции в Россию.

По версии следствия, Когут родила трёх детей по программе суррогатного материнства и продала их гражданину Филиппин.

Как сообщает РИА "Новости", расследование началось после того, как в одном из подмосковных посёлков погиб младенец. Выяснилось, что суррогатные матери рожали детей на съёмных квартирах в Москве и Подмосковье. На время следствия в детские дома были отправлены 11 малышей.