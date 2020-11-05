В Саратовской области мужчины нашли труп во время сбора валежника

В Саратовской области во время сбора валежника в лесу двое местных жителей обнаружили труп мужчины.

Инцидент произошёл в Балаковском районе неподалёку от села Красный Яр.

Местные жители собирали валежник и обнаружили труп. Мужчины вызвали правоохранителей. На место прибыли следователи Следственного комитета и судмедэксперт, который установил, что мужчина скончался около двух дней назад.

Как сообщает "Комсомольская правда", признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время правоохранители проводят проверку.