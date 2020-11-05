В Мексике свинья съела мужчину, пытавшегося её убить

В Мексике мужчина погиб от потери крови после того, как на него напала свинья, которую он пытался убить.

Трагедия произошла 24 октября в городе Сьюдад-дель-Кармене штата Кампече. Мужчину в луже крови обнаружили родственники, которые вызвали медиков. В это время рядом находилась свинья, она терзала части тела погибшего. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины от потери крови.

Как сообщает портал vse42.ru, свинья принадлежала погибшему. Он откармливал её, а затем планировал убить и съесть. Кроме того, известно, что во время инцидента мужчина был сильно пьян.