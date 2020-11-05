В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло утром в Красночикойском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН.

Как сообщает rt.com, землетрясение произошло в 9:42 утра по местному времени. Известно, что эпицентр находился в тайге на расстоянии 40 километров к северу от границы с Монголией.

Местные жители ощутили подземные толчки, однако разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.