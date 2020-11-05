В Башкирии подросток умер после драки со сверстником

В башкирском Салавате драка подростков закончилась трагедией: один из подростков скончался от полученных повреждений.

Инцидент произошёл в местном парке Победы. Два парня 15 и 16 лет затеяли драку, в результате, один из подростков нанёс другому множественные удары руками и ногами по голове и туловищу погибшего. От полученных повреждений пострадавший потерял сознание. Позже его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Как сообщает портал argumenti.ru, в отношении 15-летнего подростка возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.