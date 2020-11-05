На Камчатке нашли тело пропавшего школьника со следами укусов

В районе морского порта Петропавловска-Камчатского обнаружено тело пропавшего ранее второклассника со следами укусов.

Инцидент произошёл 4 ноября. Тело школьника, искусанное животными, обнаружили правоохранители.

Как сообщает riafan.ru, мальчик пропал в районе улицы Красная сопка. К его поискам были привлечены полицейские и волонтёры.

В настоящее время назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства и причины смерти ребёнка.