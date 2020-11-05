В районе морского порта Петропавловска-Камчатского обнаружено тело пропавшего ранее второклассника со следами укусов.
Инцидент произошёл 4 ноября. Тело школьника, искусанное животными, обнаружили правоохранители.
Как сообщает riafan.ru, мальчик пропал в районе улицы Красная сопка. К его поискам были привлечены полицейские и волонтёры.
В настоящее время назначены экспертизы, которые помогут выяснить обстоятельства и причины смерти ребёнка.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...