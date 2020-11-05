В Саратове подростки избили мужчину, его жену и пожилую мать

В Саратове подростки избили мужчину из-за сделанного им замечания, а позже напали на его жену и пожилую мать.

Конфликт начался с того, что играющие в футбол подростки в грубой форме попросили проходящего мимо мужчину подать им выкатившийся за пределы поля мяч. В ответ мужчина отказал им в просьбе и сделал парням замечание.

Парни отреагировали незамедлительно: они погнались за мужчиной и настигли его уже в подъезде дома. Пострадавший успел позвонить в дверь своей квартиры, и в этот момент подростки стали его избивать. На шум вышли супруга потерпевшего и его пожилая мать, подростки избили и их.

Как сообщает vesti.ru, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.