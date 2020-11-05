На Камчатке двое детей погибли, провалившись под лёд

На Камчатке дети играли на льду без присмотра взрослых, в результате двое мальчиков провалились и утонули.

Трагедия произошла на реке Тылда в районе села Хаилино Олюторского района. Компания детей отправилась играть на водоём, они прыгали по льду и кидали на него камни. В результате два мальчика 2013 и 2014 годов рождения провалились под лёд и утонули.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.