На Камчатке дети играли на льду без присмотра взрослых, в результате двое мальчиков провалились и утонули.
Трагедия произошла на реке Тылда в районе села Хаилино Олюторского района. Компания детей отправилась играть на водоём, они прыгали по льду и кидали на него камни. В результате два мальчика 2013 и 2014 годов рождения провалились под лёд и утонули.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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