В Подмосковье мужчина похитил двух девочек с детской площадки, вывез их в лес и надругался над ними.
Преступник заманил девочек семи и девяти лет в автомобиль, вывез их в лес и в салоне машины надругался над ними.
Как сообщают "Известия", 34-летнего подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался житель Московской области. В настоящее время он арестован, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...