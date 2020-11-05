Мужчина похитил девочек с детской площадки и надругался над ними

В Подмосковье мужчина похитил двух девочек с детской площадки, вывез их в лес и надругался над ними.

Преступник заманил девочек семи и девяти лет в автомобиль, вывез их в лес и в салоне машины надругался над ними.

Как сообщают "Известия", 34-летнего подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Им оказался житель Московской области. В настоящее время он арестован, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.