В Турции погибла 74-летняя туристка из России

В Анталье после купания в море скончалась 74-летняя российская туристка. Врачи не смогли её спасти.

Инцидент произошёл во время купания. Пожилой женщине резко стало плохо, она стала кричать и звать на помощь. Очевидцы, находившиеся на пляже, обратились к спасателям, и те достали пострадавшую из воды. Её доставили домой, однако состояние пенсионерки не улучшилось. Тогда женщину экстренно госпитализировали.

Как сообщает портал chto-proishodit.ru со ссылкой на российское генконсульство, медики боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти её не удалось.