В Анталье после купания в море скончалась 74-летняя российская туристка. Врачи не смогли её спасти.
Инцидент произошёл во время купания. Пожилой женщине резко стало плохо, она стала кричать и звать на помощь. Очевидцы, находившиеся на пляже, обратились к спасателям, и те достали пострадавшую из воды. Её доставили домой, однако состояние пенсионерки не улучшилось. Тогда женщину экстренно госпитализировали.
Как сообщает портал chto-proishodit.ru со ссылкой на российское генконсульство, медики боролись за жизнь пенсионерки, однако спасти её не удалось.
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