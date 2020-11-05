В Великом Новгороде автобус с пассажирами врезался в университет

В Великом Новгороде автобус, в котором находились 26 пассажиров, въехал в здание университета. Один человек погиб и несколько пострадали.

Инцидент произошёл накануне вечером. Автобус врезался в здание Новгородского государственного университета. Один человек погиб и девять пострадали. Ещё один человек находится в тяжёлом состоянии, остальные пассажиры проходят медицинское обследование.

Как сообщает rt.com, на место аварии выехал министр здравоохранения региона.