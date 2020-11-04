В одной из московских квартир взрыв аккумулятора электроскутера спровоцировал пожар, а также выбил стёкла.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС.
"В одной из квартир на 14-м этаже произошел хлопок аккумулятора электроскутера, который привел к возгоранию личных вещей и мебели на площади 1 кв. м. Было нарушено остекление квартиры с двух сторон", — сказано в сообщении.
Пожар удалось потушить. Пострадавших нет.
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