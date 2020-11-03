В Омской области 65-летний мужчина убил ветерана Великой Отечественной войны из-за спора о штурме Берлина.
Как сообщает lenta.ru, убийство произошло в мае этого года. Мужчина пришёл в гости к ветерану и они стали говорить о войне. Ветеран рассказал, что его воинская часть дошла до Кёнигсберга, но на штурм Берлина не пошла.
Тогда гость осудил ветерана и его тогдашних сослуживцев, и в ходе конфликта несколько раз ударил его металлическим чайником по голове, а затем нанёс ему удары ножом в грудь.
Ветеран погиб на месте, а подозреваемый забрал с собой орудие преступления и выбросил его по дороге.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину не признал.
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