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В Омской области мужчина убил ветерана из-за спора о штурме Берлина

В Омской области 65-летний мужчина убил ветерана Великой Отечественной войны из-за спора о штурме Берлина.

Как сообщает lenta.ru, убийство произошло в мае этого года. Мужчина пришёл в гости к ветерану и они стали говорить о войне. Ветеран рассказал, что его воинская часть дошла до Кёнигсберга, но на штурм Берлина не пошла.

Тогда гость осудил ветерана и его тогдашних сослуживцев, и в ходе конфликта несколько раз ударил его металлическим чайником по голове, а затем нанёс ему удары ножом в грудь.

Ветеран погиб на месте, а подозреваемый забрал с собой орудие преступления и выбросил его по дороге.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Обвиняемый вину не признал.

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