В Воронеже водитель маршрутки умер от остановки сердца за рулём

В Воронеже водитель умер за рулём из-за остановки сердца и спровоцировал ДТП.

Инцидент произошёл 2 ноября у дома №1 по улице Ворошилова. Автобусом управлял 44-летний мужчина, у которого во время движения маршрутки внезапно остановилось сердце, от чего он скончался. В результате этого автобус остался без управления и врезался в припаркованный неподалёку автомобиль Chevrolet Aveo.

Как сообщает портал obozvrn.ru, в транспортной компании, которой принадлежит автобус, шедший по маршруту, подтвердили, что водителю внезапно стало плохо за рулём и это послужило причиной аварии.