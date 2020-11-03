Мужчина убил приятеля, а позже надругался над его дочкой и её матерью

В Набережных Челнах во время застолья мужчина убил своего приятеля, а позже надругался над его сожительницей и шестилетней дочкой.

Конфликт возник в квартире убитого во время распития спиртного. Мужчина несколько раз ударил ножом хозяина квартиры, а затем надругался над его женой и шестилетней дочерью.

Правоохранители оперативно распространили ориентировки на подозреваемого и провели оперативно-розыскные действия. Как сообщает портал kazanreporter.ru, преступника 1994 года рождения задержали рано утром.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура.