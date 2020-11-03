В Саратове в пансионате пожилые люди жили в подвале

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту проживания 32 пенсионеров в подвале в местном пансионате "Мирра".

Как сообщает gazeta.ru, 15 из 32 пожилых людей во время проживания в подвале заразились чесоткой. В итоге родственники забрали из пансионата 15 человек, а остальные 17 были размещены в больницах и социально-оздоровительном центре "Ударник".

Кроме того, сообщается, что два человека находились в крайне тяжёлом состоянии и позже скончались в медучреждении.