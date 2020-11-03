В Париже задержан мужчина, который разгуливал по улице с мачете

В столице Франции был задержан мужчина, который разгуливал по улицам города с мачете в руках. Его задержали после жалобы очевидцев.

Как сообщает портал 360tv.ru, о подозрительном мужчине в полицию сообщили пассажиры метро, которые увидели его на улице с большим ножом. В итоге, мужчину задержали в одном из отелей Парижа. Теперь правоохранители выясняют, почему мужчина находился на улице с оружием в руках.

Ранее нападения на людей произошли в Ницце, Авиньоне, Париже и Лионе. В результате них погибли и пострадали несколько человек.