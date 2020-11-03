В Ростове-на-Дону осудили жителя Волгограда, который представился адвокатом, потом переоделся заключённым и позволил ему сбежать. А сам "мотал срок".
Инцидент произошёл в феврале этого года. Антон Давков представился адвокатом осуждённого за кражу Александра Погребнякова и, воспользовавшись поддельным удостоверением, попал в СИЗО, где обсудил с заключённым план побега.
На следующий день Давков снова вернулся в СИЗО, где передал Погребнякову парик и очки, а сам переоделся в его одежду. Далее Давков отправился в камеру, а осуждённый сбежал.
Как сообщает znak.com, раскрылся побег в апреле. Погребнякова снова задержали и тогда выяснилось, что вместо него наказание отбывает Давков, которого в итоге суд приговорил к двум годам колонии-поселения.
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