В Ростове мужчина переоделся в одежду заключённого и отсидел за него

В Ростове-на-Дону осудили жителя Волгограда, который представился адвокатом, потом переоделся заключённым и позволил ему сбежать. А сам "мотал срок".

Инцидент произошёл в феврале этого года. Антон Давков представился адвокатом осуждённого за кражу Александра Погребнякова и, воспользовавшись поддельным удостоверением, попал в СИЗО, где обсудил с заключённым план побега.

На следующий день Давков снова вернулся в СИЗО, где передал Погребнякову парик и очки, а сам переоделся в его одежду. Далее Давков отправился в камеру, а осуждённый сбежал.

Как сообщает znak.com, раскрылся побег в апреле. Погребнякова снова задержали и тогда выяснилось, что вместо него наказание отбывает Давков, которого в итоге суд приговорил к двум годам колонии-поселения.