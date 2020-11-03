В Пензенской области обнаружено тело пропавшей 17-летней девушки

В Пензенской области обнаружено тело пропавшей 1 ноября 17-летней девушки. Сообщается, что присутствуют признаки насильственной смерти.

В поисках девушки принимали участие правоохранители, а также друзья и родственники пропавшей. Тело девушки было обнаружено 3 ноября, портал penzasmi. ru на теле обнаружены признаки насильственной смерти.

Сообщается, что в преступлении подозревается молодой человек погибшей. На допросе 16-летний юноша заявил, что зарезал девушку из ревности.

В то же время, официальных комментариев в настоящее время не поступило.