В Сочи пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов

В Сочи пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов. Проводится поисковая операция.

Около трёх часов ночи 1 ноября Коропов вышел из отеля Radisson Collection и пропал. С этого момента связь с ним отсутствует. Как сообщает "Коммерсантъ", мужчина направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта.

В ходе поисков были найдены телефон и рюкзак пропавшего. Поисковая операция, которую проводят правоохранители и волонтёры организации "Лиза Алерт", продолжается. Следственный комитет проводит проверку.