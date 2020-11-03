В Башкирии девятимесячный младенец застрял между перекладинами самодельной кроватки и погиб.
Трагедия произошла в ночь на 30 октября в В Благоварском районе республики. Утром мать ребёнка обнаружила его без признаков жизни. Оказалось, что голова мальчика застряла между боковым бортиком и основанием.
Как сообщает портал piter.tv, ребёнок погиб от сдавливания органов шеи. По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело. Кроватка, в которой скончался мальчик, направлена на экспертизу.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.