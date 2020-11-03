В Башкирии младенец погиб в самодельной кроватке

В Башкирии девятимесячный младенец застрял между перекладинами самодельной кроватки и погиб.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября в В Благоварском районе республики. Утром мать ребёнка обнаружила его без признаков жизни. Оказалось, что голова мальчика застряла между боковым бортиком и основанием.

Как сообщает портал piter.tv, ребёнок погиб от сдавливания органов шеи. По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело. Кроватка, в которой скончался мальчик, направлена на экспертизу.