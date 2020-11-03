В турецкой Анталье при крушении катера погиб один гражданин России. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на представителя генконсульства России в провинции Анталья.
"Около 10 часов (мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", — пояснил дипломат.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.