В Турции потерпело крушение туристическое судно с россиянкой на борту

У берегов Антальи потерпел крушение туристический катер Kurt-C. Среди пострадавших есть гражданка России.

Известно, что в результате аварии пострадали 80 человек.

Судно вышло в порт с группой туристов. После ухудшения погоды капитан судна принял решение прервать прогулку и вернуться в порт. В трёх километрах от берега из-за больших волн катер перевернулся. Береговая охрана провела спасательную операцию.

Как сообщает rg.ru, пострадавшим была оказана необходимая помощь, 33 человека были госпитализированы. Отмечено, что туристке из России оказали помощь на месте, сейчас её здоровье и жизнь вне опасности.

Двух пассажирок найти не удалось: пропали гражданка Турции и 14-летняя девочка из Ливана. Их поиски продолжаются.