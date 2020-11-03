"Антимасочники" устроили пикет у барнаульского Горэлектротранса

В Барнауле противники ношения медицинских масок устроили пикет у здания Горэлектротранса и не пропускали работников на предприятие.

Около десяти человек окружили здание и требовали встречи с руководителем организации Николаем Петряшиным. Кроме того, протестующие перекрыли проход и не пускали работников предприятия на территорию и не выпускали людей из здания.

Как сообщают "Аргументы и факты", на место прибыл наряд полиции.

Ранее, 26 октября, в одном из барнаульских трамваев группа "антимасочников" отказалась выполнять требования кондуктора, в итоге было парализовано движение общественного транспорта. Позже полицейские составили на них протоколы.