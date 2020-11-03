В Москве в районе Сокольники с рельсов сошёл вагон трамвая. Сообщается, что никто не пострадал.
Инцидент произошёл 3 ноября на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе. В сообщении московского департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры говорится, что трамвай следовал из депо по маршруту №2.
Как сообщает ТАСС, в результате аварии никто не пострадал. По маршрутам №11 и №25 запущены компенсационные автобусы.
Более восьми десятков ученых из западных стран призвали к срочным мерам по спасению демократии. По их мнению, если этого не сделать, то впереди тяжелые дни.