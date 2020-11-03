В Саратовской области мужчина несколько раз в течение четырёх лет надругался над опекаемыми детьми.
В 2016 году 62-летний мужчина стал систематически надругаться над 13-летней девочкой, которая находилась под опекой его жены. Спустя год он стал издеваться над ещё одной девочкой 15-ти лет, которая также жила в семье под опекой, а в 2018 году нападкам со стороны мужчины подвергся опекаемый мальчик.
Как сообщает "Московский комсомолец", в органы опеки обратилась знакомая одной из девочек, которой потерпевшая пожаловалась на издевательства со стороны мужчины. Опека передала информацию в полицию.
Сообщается, что обвиняемый признал свою вину, он заключен под стражу. Кроме того, проводится проверка в отношении должностных лиц органов опеки, которые должны были осуществлять надзор за опекаемыми детми.
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