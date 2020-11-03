Скульптура кита "поймала" сошедший с рельсов поезд метро

Машинисту поезда метрополитена в Нидерландах повезло: врезавшись в барьер в конце путей, вагон не упал в воду, а остался висеть на большой скульптуре.

Поезд метро в Спейкениссе, недалеко от города Роттердама, врезался в барьер в конце путей незадолго до полуночи. Но вместо того, чтобы рухнуть с 10-метровой высоты, состав оказался подвешенным в воздухе.

Он балансировал на большой скульптуре китового хвоста, установленной на станции метро "де Аккерс".

"Мы пытаемся решить, как мы можем вытащить поезд осторожным и контролируемым образом", - сказал один из чиновников голландской национальной телекомпании NOS.

Машинист, имя которого не называется, смог самостоятельно покинуть пустой поезд. Он был доставлен в больницу для обследования и, как полагают, не получил никаких травм.

Скульптура, получившая название "китовые хвосты", является работой архитектора и художника Мартена Струйса и была установлена в воде в конце путей в 2002 году.