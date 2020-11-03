В Крыму у поисковика изъяли арсенал оружия времён войны

В Крыму у местного поисковика правоохранители изъяли арсенал оружия времён Великой Отечественной войны. Добровольно выдать его он отказался.

Житель Симферополя, 59-летний мужчина, в составе поискового отряда и самостоятельно проводил раскопки на местах сражений в крымских лесах.

Полицейские предложили мужчине добровольно выдать найденное им оружие, однако он наотрез отказался. В итоге стражи порядка провели обыск и изъяли три винтовки Мосина ("трёхлинейки"), винтовки Маузер и "Энфилд", пристрелочный станок и 559 патронов, пули и отдельные части оружия.

Как сообщает rt.com, экпертиза установила, что изъятое оружие пригодно для выстрелов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.